Акцию «Вахта памяти» проведут в Тюмени

Патриотическая акция «Вахта памяти» пройдёт в Тюмени.

Об этом сообщает Тюменская область сегодня.

Основным событием акции станут полевые поисковые экспедиции отрядов Тюменской области на местах сражений Великой Отечественной войны.

Также для жителей и гостей региона проведут ряд просветительских мероприятий, а областной поисковый центр имени Артура Ольховского организует митинги памяти и реализует ежегодный проект по восстановлению артефактов «Школа реставратора».

Ранее стало известно, что в Бахчисарае 11 апреля начнётся акция «Сад памяти».