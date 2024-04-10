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Акцию «Вахта памяти» проведут в Тюмени

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Патриотическая акция «Вахта памяти» пройдёт в Тюмени.
Акцию «Вахта памяти» проведут в Тюмени
  • РИА Новости

Об этом сообщает Тюменская область сегодня.

Основным событием акции станут полевые поисковые экспедиции отрядов Тюменской области на местах сражений Великой Отечественной войны. 

Также для жителей и гостей региона проведут ряд просветительских мероприятий, а областной поисковый центр имени Артура Ольховского организует митинги памяти и реализует ежегодный проект по восстановлению артефактов «Школа реставратора».

Ранее стало известно, что в Бахчисарае 11 апреля начнётся акция «Сад памяти».

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