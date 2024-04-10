Акцию «Вахта памяти» проведут в Тюмени
- РИА Новости
Об этом сообщает Тюменская область сегодня.
Основным событием акции станут полевые поисковые экспедиции отрядов Тюменской области на местах сражений Великой Отечественной войны.
Также для жителей и гостей региона проведут ряд просветительских мероприятий, а областной поисковый центр имени Артура Ольховского организует митинги памяти и реализует ежегодный проект по восстановлению артефактов «Школа реставратора».
Ранее стало известно, что в Бахчисарае 11 апреля начнётся акция «Сад памяти».