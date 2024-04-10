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В Оренбурге из-за паводка могут ограничить водоснабжение

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Мэр Оренбурга Сергей Салмин сообщил, что в городе из-за паводка могут ввести ограничения водоснабжения.
В Оренбурге из-за паводка могут ограничить водоснабжение
  • РИА Новости

В эфире телеканала «Россия 24» он отметил, что ещё есть запас до отключения насосных станций, однако сейчас город находится на грани аварийного режима.

«Если это произойдёт, то соответственно южноуральский водозабор будет отключён. Третья часть города у нас будет ограничена в водоснабжении с учётом того, что мы его дадим с других водозаборов, но давления будет не хватать», — цитирует Салмина РИА Новости.

Мэр подчеркнул, что городские власти уже отработали вопросы, связанные с организацией подвоза питьевой воды для местных жителей.

Также он добавил, что из-за угрозы подтопления в Оренбурге эвакуированы 865 человек.

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