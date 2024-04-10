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Власти Москвы и области договорились о праве на бесплатный проезд для льготников

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Правительства Москвы и Московской области заключили соглашение, согласно которому некоторые категории граждан сохранят право бесплатного проезда в общественном транспорте Московского региона.
Власти Москвы и области договорились о праве на бесплатный проезд для льготников
  • РИА Новости

Документ опубликован на сайте мэра столицы, передаёт «Радио 1».

«Правительство Московской области обеспечивает бесплатный проезд отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в Москве. Правительство Москвы обеспечивает бесплатный проезд отдельных категорий граждан, живущих в Подмосковье», — сказано в документе.

Среди тех, кто имеет право на бесплатный проезд, — инвалиды войны и боевых действий, узники концлагерей, дети-инвалиды, ветераны труда и др.

Ранее НСН сообщала, что мэр Сергей Собянин на заседании президиума правительства Москвы утвердил выплаты ветеранам и труженикам тыла, проживающим в столице, по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

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