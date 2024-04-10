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ВЦИОМ: почти треть россиян считают, что у России очень большое влияние в мире

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Почти треть россиян считают, что на сегодняшний день у России очень большое влияние в мировом сообществе, заявил ВЦИОМ.
ВЦИОМ: почти треть россиян считают, что у России очень большое влияние в мире
  • РИА Новости

Согласно исследованию, 31% опрошенных убеждены, что Россия имеет в международных делах очень большое влияние, ещё 48% считают российское влияние довольно высоким.

Также каждый десятый ответил, что у России весьма малое влияние, а 4% выступили за «практически никакое влияние», оставшиеся 7% затруднились ответить.

Опрос проводили по телефону среди 1600 россиян от 18 лет.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что более 80% российских граждан доверяют президенту Владимиру Путину.

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