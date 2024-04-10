ВЦИОМ: почти треть россиян считают, что у России очень большое влияние в мире
- РИА Новости
Согласно исследованию, 31% опрошенных убеждены, что Россия имеет в международных делах очень большое влияние, ещё 48% считают российское влияние довольно высоким.
Также каждый десятый ответил, что у России весьма малое влияние, а 4% выступили за «практически никакое влияние», оставшиеся 7% затруднились ответить.
Опрос проводили по телефону среди 1600 россиян от 18 лет.
Ранее опрос ВЦИОМ показал, что более 80% российских граждан доверяют президенту Владимиру Путину.