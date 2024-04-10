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В России назвали самые популярные горнолыжные курорты минувшей зимы

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Аналитики выяснили, какие горнолыжные курорты пользовались наибольшей популярностью у россиян в минувшем сезоне.
В России назвали самые популярные горнолыжные курорты минувшей зимы
  • Gettyimages.ru

На первом месте по популярности у россиян традиционно оказалась Красная Поляна (Сочи): на этот посёлок и его окрестности, включающие три курорта, пришлось 69,8% отельных заказов, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование OneTwoTrip.

Второе место занял Архыз с долей 5,9%. Замыкает тройку лидеров Эльбрус, который посетили 4,6% туристов.

Также в число популярных курортов вошли Шерегеш с долей бронирования жилья 4,2%, Домбай (3,5%), Мурманская область (2,7%), Алтай (2,5%), Сахалин (2,2%), а также Абзаково и Ингушетия (0,8 и 0,5% соответственно).

Ранее НСН со ссылкой на мэра Сергея Собянина сообщала, что в марте открылся приём заявок на онлайн-конкурс туристических маршрутов «Покажи Москву!».

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