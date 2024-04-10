В России выяснили топ направлений для поездок на майские праздники
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В целом по стране спрос на отели и другие объекты размещения на майские праздники вырос на 20% год к году, пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование сервисов МТС Travel и Bronevik.com.
В тройку лидеров по количеству бронирований внутри России вошли Санкт-Петербург, Москва и Казань — на эти три города суммарно приходится почти треть всех бронирований в этот период. Также по сравнению с прошлым годом усилили свои позиции Калининград и Тула.
Среди зарубежных направлений самыми популярными для поездок на майские праздники оказались Белоруссия, Турция, Азербайджан, ОАЭ и Таиланд.
Ранее генеральный директор компании «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в беседе с НСН прокомментировал популярность Азии среди российских путешественников.