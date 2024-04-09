Глава МЧС: важно укреплять дамбы в регионах с плохим прогнозом по паводкам
- РИА Новости
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По его словам, прозвучавшим на заседании правительственной комиссии в Кургане, в таких регионах необходимо обеспечить своевременное выполнение мероприятий, в том числе инженерных, по подготовке населённых пунктов к безаварийному пропуску паводковых вод.
«К таким мероприятиям в том числе относятся меры по обеспечению безопасности водохозяйственных систем, гидротехнических и иных сооружений», — цитирует Куренкова ТАСС.
Ранее сообщалось о принудительной эвакуации, которую объявили в Звериноголовском округе Курганской области.