Глава МЧС: важно укреплять дамбы в регионах с плохим прогнозом по паводкам

Дамбы и другие сооружения в регионах с неблагоприятным прогнозом по паводкам важно укреплять. С заявлением об этом выступил глава МЧС России Александр Куренков.

По его словам, прозвучавшим на заседании правительственной комиссии в Кургане, в таких регионах необходимо обеспечить своевременное выполнение мероприятий, в том числе инженерных, по подготовке населённых пунктов к безаварийному пропуску паводковых вод.

«К таким мероприятиям в том числе относятся меры по обеспечению безопасности водохозяйственных систем, гидротехнических и иных сооружений», — цитирует Куренкова ТАСС.

Ранее сообщалось о принудительной эвакуации, которую объявили в Звериноголовском округе Курганской области.