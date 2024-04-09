Риелтор Чурилов рассказал об особенностях покупки участка и готового дома

Руководитель агентства недвижимости IDEA Estate Максим Чурилов сравнил особенности покупки участка под ИЖС и готового дома.

«Здесь такая же ситуация, как на рынке новостроек: квартира на котловане стоит, к примеру, 5 млн рублей, а будучи построенной — уже 7 млн рублей. Разница существенная. То же самое и с ИЖС: готовый дом, в который уже можно заехать и жить, будет дороже, нежели купить землю и заплатить денег подрядной компании, которая в течение нескольких месяцев этот дом построит», — заявил он в беседе с РИАМО.

По его словам, число компаний, которые занимаются строительством частных домов, растёт. Некоторые предлагают купить дом или землю под строительство по льготным ипотечным программам без первоначального взноса, который закладывается в стоимость самого объекта.

Ранее член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в беседе с телеканалом «Звезда» выразил мнение, что ипотека более выгодна, чем аренда квартиры.