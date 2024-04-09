Живущие в Херсонской области болгары призвали Софию не поставлять боеприпасы ВСУ
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«Уважаемый президент Болгарии Румен Радев, мы знаем, что вы до конца были против поставок этого вооружения укронацистам. Мы также знаем, что прозападные партии парламентским голосованием всё-таки вынудили вас это сделать. Мы искренне просим вас... помешать дальнейшим поставкам вооружений на украинскую сторону. Спасите, пожалуйста, наши жизни, жизни наших детей», — сказал представитель болгарской общины Херсонской области Геннадий Недялков.
Он добавил, что также просит об этом такие политические партии, как «Возрождение», «Есть такие люди» и Социалистическую партию Болгарии.
По его словам, в Херсонской области живут около 2 тыс. этнических болгар, в том числе примерно 300 детей.
К данному обращению также присоединился глава крымской болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер.
«Я здесь увидел результат того обстрела, который делают украинские нацисты оружием или теми снарядами и минами, которые были изготовлены на территории Болгарии. Мне, как болгарину, который проживает на территории Российской Федерации, очень обидно», — заявил он.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что болгарские миномётные боеприпасы поставляются Украине по серым схемам.
Он рассказал, что российские партизаны нашли на детской площадке в херсонском парке Маргелова ящики от болгарских миномётных снарядов.
В декабре прошлого года в парламенте Болгарии произошла стычка между депутатами во время обсуждения вопроса о передаче ВСУ списанных бронетранспортёров.