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Живущие в Херсонской области болгары призвали Софию не поставлять боеприпасы ВСУ

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Проживающие в Херсонской области этнические болгары призвали власти Болгарии прекратить отправку боеприпасов для Вооружённых сил Украины.
Живущие в Херсонской области болгары призвали Софию не поставлять боеприпасы ВСУ
  • AP
  • © Libkos

«Уважаемый президент Болгарии Румен Радев, мы знаем, что вы до конца были против поставок этого вооружения укронацистам. Мы также знаем, что прозападные партии парламентским голосованием всё-таки вынудили вас это сделать. Мы искренне просим вас... помешать дальнейшим поставкам вооружений на украинскую сторону. Спасите, пожалуйста, наши жизни, жизни наших детей», — сказал представитель болгарской общины Херсонской области Геннадий Недялков.

Он добавил, что также просит об этом такие политические партии, как «Возрождение», «Есть такие люди» и Социалистическую партию Болгарии. 

По его словам, в Херсонской области живут около 2 тыс. этнических болгар, в том числе примерно 300 детей.

К данному обращению также присоединился глава крымской болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер.

«Я здесь увидел результат того обстрела, который делают украинские нацисты оружием или теми снарядами и минами, которые были изготовлены на территории Болгарии. Мне, как болгарину, который проживает на территории Российской Федерации, очень обидно», — заявил он.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что болгарские миномётные боеприпасы поставляются Украине по серым схемам

Он рассказал, что российские партизаны нашли на детской площадке в херсонском парке Маргелова ящики от болгарских миномётных снарядов.

В декабре прошлого года в парламенте Болгарии произошла стычка между депутатами во время обсуждения вопроса о передаче ВСУ списанных бронетранспортёров.

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