Проживающие в Херсонской области этнические болгары призвали власти Болгарии прекратить отправку боеприпасов для Вооружённых сил Украины.

«Уважаемый президент Болгарии Румен Радев, мы знаем, что вы до конца были против поставок этого вооружения укронацистам. Мы также знаем, что прозападные партии парламентским голосованием всё-таки вынудили вас это сделать. Мы искренне просим вас... помешать дальнейшим поставкам вооружений на украинскую сторону. Спасите, пожалуйста, наши жизни, жизни наших детей», — сказал представитель болгарской общины Херсонской области Геннадий Недялков.

Он добавил, что также просит об этом такие политические партии, как «Возрождение», «Есть такие люди» и Социалистическую партию Болгарии.

По его словам, в Херсонской области живут около 2 тыс. этнических болгар, в том числе примерно 300 детей.

К данному обращению также присоединился глава крымской болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер.

«Я здесь увидел результат того обстрела, который делают украинские нацисты оружием или теми снарядами и минами, которые были изготовлены на территории Болгарии. Мне, как болгарину, который проживает на территории Российской Федерации, очень обидно», — заявил он.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что болгарские миномётные боеприпасы поставляются Украине по серым схемам.

Он рассказал, что российские партизаны нашли на детской площадке в херсонском парке Маргелова ящики от болгарских миномётных снарядов.

В декабре прошлого года в парламенте Болгарии произошла стычка между депутатами во время обсуждения вопроса о передаче ВСУ списанных бронетранспортёров.