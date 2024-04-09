В Подмосковье совершили более 400 тысяч поездок на электросамокатах с начала сезона
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на областной Минтранс.
Больше всего электросамокаты популярны в Красногорске, Мытищах и Люберцах, где зафиксировали более 50 тыс. поездок.
Среднее время аренды составляет 16 минут, среднее расстояние — 5 км.
Ранее кандидат медицинских наук травматолог и ортопед Артур Саакян в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил, что важно продолжать совершенствовать правила использования СИМ.