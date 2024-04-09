В Подмосковье совершили более 400 тысяч поездок на электросамокатах с начала сезона

В Московской области жители и гости региона арендовали электросамокаты около 400 тыс. раз с начала сезона. К аренде доступно более 21 тыс. средств индивидуальной мобильности (СИМ) в 21 округе.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на областной Минтранс.

Больше всего электросамокаты популярны в Красногорске, Мытищах и Люберцах, где зафиксировали более 50 тыс. поездок.

Среднее время аренды составляет 16 минут, среднее расстояние — 5 км.

Ранее кандидат медицинских наук травматолог и ортопед Артур Саакян в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил, что важно продолжать совершенствовать правила использования СИМ.