В Ростовской области определят ответственных за комплексное развитие территорий
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Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.
Как отметили в областном кабмине, данные операторы появятся в рамках перехода от точечной застройки к комплексному развитию территорий.
Это позволит не просто застраивать муниципалитеты домами, но и сделает обязательным строительство школ, больниц, инженерных коммуникаций.
Ранее в Главном управлении строительства Тюменской области заявили о росте ввода жилья в регионе на 21%.