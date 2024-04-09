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В Ростовской области определят ответственных за комплексное развитие территорий

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Власти Ростовской области определят ответственных за комплексное развитие территорий.
В Ростовской области определят ответственных за комплексное развитие территорий
  • © Пресс-служба Губернатора Ростовской области

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

Как отметили в областном кабмине, данные операторы появятся в рамках перехода от точечной застройки к комплексному развитию территорий.

Это позволит не просто застраивать муниципалитеты домами, но и сделает обязательным строительство школ, больниц, инженерных коммуникаций.

Ранее в Главном управлении строительства Тюменской области заявили о росте ввода жилья в регионе на 21%.

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