В Ростовской области определят ответственных за комплексное развитие территорий

Власти Ростовской области определят ответственных за комплексное развитие территорий.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

Как отметили в областном кабмине, данные операторы появятся в рамках перехода от точечной застройки к комплексному развитию территорий.

Это позволит не просто застраивать муниципалитеты домами, но и сделает обязательным строительство школ, больниц, инженерных коммуникаций.

Ранее в Главном управлении строительства Тюменской области заявили о росте ввода жилья в регионе на 21%.