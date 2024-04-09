Путин поддержал планы главы Башкирии Хабирова баллотироваться на новый срок
- РИА Новости
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Хабиров отметил, что осенью у него истекает срок полномочий, однако он готов продолжить работать и поддерживать темпы развития республики.
«Радий Фаритович, в целом всё получается, и планов много, и результаты хорошие. Поэтому я со своей стороны сделаю всё, чтобы Вас поддержать, а выбор, конечно, будет за людьми», — сказал Путин.
Президент попросил Хабирова побольше работать с людьми напрямую, почаще с ними встречаться и слушать их.