Путин поддержал планы главы Башкирии Хабирова баллотироваться на новый срок

Президент России Владимир Путин встретился с главой Башкирии Радием Хабировым и отметил, что поддержит его на предстоящих выборах главы республики. Глава государства подчеркнул, что конечный выбор — за людьми.

Хабиров отметил, что осенью у него истекает срок полномочий, однако он готов продолжить работать и поддерживать темпы развития республики.

«Радий Фаритович, в целом всё получается, и планов много, и результаты хорошие. Поэтому я со своей стороны сделаю всё, чтобы Вас поддержать, а выбор, конечно, будет за людьми», — сказал Путин.

Президент попросил Хабирова побольше работать с людьми напрямую, почаще с ними встречаться и слушать их.