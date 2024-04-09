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Путин поддержал планы главы Башкирии Хабирова баллотироваться на новый срок

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Президент России Владимир Путин встретился с главой Башкирии Радием Хабировым и отметил, что поддержит его на предстоящих выборах главы республики. Глава государства подчеркнул, что конечный выбор — за людьми.
Путин поддержал планы главы Башкирии Хабирова баллотироваться на новый срок
  • РИА Новости
  • © Гавриил Григоров

Хабиров отметил, что осенью у него истекает срок полномочий, однако он готов продолжить работать и поддерживать темпы развития республики.

«Радий Фаритович, в целом всё получается, и планов много, и результаты хорошие. Поэтому я со своей стороны сделаю всё, чтобы Вас поддержать, а выбор, конечно, будет за людьми», — сказал Путин.

Президент попросил Хабирова побольше работать с людьми напрямую, почаще с ними встречаться и слушать их.

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