RT в Telegram
Подпишись

В Москве вынесли приговор по делу о ритуальных убийствах

Короткая ссылка
В Москве вынесли приговор по уголовному делу о ритуальных убийствах, совершённых сатанистами.
В Москве вынесли приговор по делу о ритуальных убийствах
  • РИА Новости

Как сообщили в СК России, Андрей Трегубенко, Александр Перевозчиков-Хмурый и Татьяна Дерюгина признаны виновными в убийствах, покушении на незаконный сбыт наркотических средств и краже.

Ещё одной фигурантке дела Ольге Большаковой вынесли приговор ранее, так как она заключила досудебное соглашение вскоре после задержания.

По данным следствия, в июне 2016 года Трегубенко и Ольга Большакова совершили ритуальное убийство девушки в Республике Карелия, обманом заманив её в лес.

В августе этого же года Трегубенко и Большакова вступили в преступный сговор с Перевозчиковым-Хмурым и Дерюгиной и аналогичным способом совершили ещё одно ритуальное убийство мужчины в лесу у станции Приозёрск Ленинградской области.

В тот же период Трегубенко в квартире города Балашиха Московской области во время конфликта со знакомым ударил его ножом в шею, от чего мужчина скончался.

Затем Трегубенко, Большакова, Перевозчиков-Хмурый и Дерюгина в другой квартире совершили ритуальный обряд с кровью убитого, которая осталась на руках Трегубенко и ноже.

Вычислить сатанистов удалось только в 2021 году, когда Трегубенко и Большакова попались на перевозке наркотиков.

По словам адвоката одного из подсудимых, все четверо признали свою вину в убийствах.

Приговором суда Трегубенко назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Татьяне Дерюгиной и Александру Перевозчикову-Хмурому — в виде 13 и 15 лет лишения свободы соответственно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить