В Москве вынесли приговор по делу о ритуальных убийствах

В Москве вынесли приговор по уголовному делу о ритуальных убийствах, совершённых сатанистами.

Как сообщили в СК России, Андрей Трегубенко, Александр Перевозчиков-Хмурый и Татьяна Дерюгина признаны виновными в убийствах, покушении на незаконный сбыт наркотических средств и краже.

Ещё одной фигурантке дела Ольге Большаковой вынесли приговор ранее, так как она заключила досудебное соглашение вскоре после задержания.

По данным следствия, в июне 2016 года Трегубенко и Ольга Большакова совершили ритуальное убийство девушки в Республике Карелия, обманом заманив её в лес.

В августе этого же года Трегубенко и Большакова вступили в преступный сговор с Перевозчиковым-Хмурым и Дерюгиной и аналогичным способом совершили ещё одно ритуальное убийство мужчины в лесу у станции Приозёрск Ленинградской области.

В тот же период Трегубенко в квартире города Балашиха Московской области во время конфликта со знакомым ударил его ножом в шею, от чего мужчина скончался.

Затем Трегубенко, Большакова, Перевозчиков-Хмурый и Дерюгина в другой квартире совершили ритуальный обряд с кровью убитого, которая осталась на руках Трегубенко и ноже.

Вычислить сатанистов удалось только в 2021 году, когда Трегубенко и Большакова попались на перевозке наркотиков.

По словам адвоката одного из подсудимых, все четверо признали свою вину в убийствах.

Приговором суда Трегубенко назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Татьяне Дерюгиной и Александру Перевозчикову-Хмурому — в виде 13 и 15 лет лишения свободы соответственно.