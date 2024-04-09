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В Подмосковье расширили подарочный набор для новорождённых

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Подарочный набор «Я родился в Подмосковье!» расширили.
В Подмосковье расширили подарочный набор для новорождённых
  • Gettyimages.ru

Об этом, как сообщает издание «Вести Подмосковья», рассказали в подмосковном Минздраве.

В состав подарочной коробки добавлены светоотражающие наклейки для колясок и противоскользящий коврик для ванной.

«Важно заботиться не только о комфорте, но и о безопасности новорождённых. Именно поэтому мы приняли решение о расширении состава подарочного набора», — рассказал министр здравоохранения региона Алексей Сапанюк.

В набор входят 50 самых нужных для матери и ребёнка вещей — это одежда, игрушки, комплект постельного белья, косметика, средства гигиены и другие полезные товары.

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