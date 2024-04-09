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В лагерях Московской области началась весенняя смена

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Весенняя смена стартовала в детских лагерях Подмосковья.
В лагерях Московской области началась весенняя смена
  • Gettyimages.ru

Об этом, как сообщает телеканал «360», рассказали в Минсоцразвития Подмосковья.

В лагере «Литвиново» в Наро-Фоминске этой весной отдохнут более 200 детей.

«Всего в этом году мы обеспечим бесплатными путёвками в лагерь более 10 тыс. детей», — сообщила первый заместитель председателя правительства региона Людмила Болатаева.

Смена началась 6 апреля и продлится до 14 апреля. Для детей организовано пятиразовое питание, спортивные секции и мероприятия, а также кружки, дискотеки, бассейн, концерты и творческие вечера.

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