В лагерях Московской области началась весенняя смена

Весенняя смена стартовала в детских лагерях Подмосковья.

Об этом, как сообщает телеканал «360», рассказали в Минсоцразвития Подмосковья.

В лагере «Литвиново» в Наро-Фоминске этой весной отдохнут более 200 детей.

«Всего в этом году мы обеспечим бесплатными путёвками в лагерь более 10 тыс. детей», — сообщила первый заместитель председателя правительства региона Людмила Болатаева.

Смена началась 6 апреля и продлится до 14 апреля. Для детей организовано пятиразовое питание, спортивные секции и мероприятия, а также кружки, дискотеки, бассейн, концерты и творческие вечера.