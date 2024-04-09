Песков: Путин постоянно получает информацию о ситуации с паводками

Президент России Владимир Путин следит за ситуацией с паводками в регионах, он регулярно получает информацию о происходящем, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля, ситуация с паводками остаётся сложной.

«Паводки остаются в центре внимания, в том числе в центре внимания президента, [который] продолжает регулярно получать информацию», — сказал Песков, подчеркнув, что спасатели МЧС работают самоотверженно в сложнейших условиях.

Власти Оренбургской области сейчас проводят напряжённую работу по помощи пострадавшим от паводка, отметил Песков.