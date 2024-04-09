RT в Telegram
Подпишись

Песков: Путин постоянно получает информацию о ситуации с паводками

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин следит за ситуацией с паводками в регионах, он регулярно получает информацию о происходящем, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Песков: Путин постоянно получает информацию о ситуации с паводками
  • globallookpress.com

Как отметил представитель Кремля, ситуация с паводками остаётся сложной.

«Паводки остаются в центре внимания, в том числе в центре внимания президента, [который] продолжает регулярно получать информацию», — сказал Песков, подчеркнув, что спасатели МЧС работают самоотверженно в сложнейших условиях.

Власти Оренбургской области сейчас проводят напряжённую работу по помощи пострадавшим от паводка, отметил Песков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить