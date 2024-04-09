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В Петербурге одобрили концепцию интерьера церкви Анненкирхе

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В Петербурге одобрили концепцию интерьера церкви Анненкирхе на Кирочной улице.
В Петербурге одобрили концепцию интерьера церкви Анненкирхе
  • © kgiop.gov.spb.ru

Об этом, как сообщает neva.today, рассказали в Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Проект принадлежит главному архитектору Москвы Сергею Кузнецову. Принято решение сохранить в первозданном виде три слоя истории, представленные в Анненкирхе. Внутри будут отражены проект Юрия Фельтена 1779 года, превращение объекта в кинотеатр, пожар и новая жизнь церкви.

Также в порядок приведут несущую конструкцию, на месте которой сейчас стоят временные подпорки и металлическая структура.

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