На станции Пушкино в Подмосковье установлены дополнительные турникетные павильоны

На станции Пушкино в Московской области начали работать два дополнительных турникетных павильона.

Об этом, как сообщает издание «Вести Подмосковья», говорится в заявлении Центральной пригородной пассажирской компании.

«С учётом всех работающих павильонов теперь пассажирам ЦППК доступно 57 проходов, а пропускная способность станции в часы пик повысилась с 492 до 684 человек в минуту», — сказано в сообщении.

Новые павильоны оснащены билетными автоматами, современным освещением и специальными пандусами для маломобильных граждан.

Ранее в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области заявили, что с сентября 2023 года учащиеся региона совершили 18 млн поездок по карте «Стрелка».