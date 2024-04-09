Специалист в сфере недвижимости Коноваленко назвал лучшие районы Москвы

Управляющий партнёр Prime Life Development Денис Коноваленко перечислил наиболее привлекательные для жизни районы Москвы.

Ликвидность жилья преимущественно определяется его локацией, объяснил специалист в разговоре с Life.ru.

По словам эксперта, в топ наиболее популярных районов традиционно входят Пресненский, Нагатино-Садовники, Покровское-Стрешнево и Очаково-Матвеевское.

Важными преимуществами являются близость делового центра, достопримечательности и полноценная инфраструктура, отметил Коноваленко.

«В качестве инвестиций традиционно остаются популярными студии и однокомнатные квартиры», — добавил он.

Ранее член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в беседе с телеканалом «Звезда» выразил мнение, что ипотека более выгодна, чем аренда квартиры.