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В ХМАО открыли 64 пункта временного размещения на случай паводка

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В Югре подготовили 64 аэромобильных пункта временного размещения на случай ЧС во время весеннего паводка.
В ХМАО открыли 64 пункта временного размещения на случай паводка
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу.

«Для реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в паводкоопасный период спланировано привлечение более 4000 человек и более 1000 единиц техники», — сказано в сообщении.

В ведомстве также отметили, что круглосуточный мониторинг пока не выявил опасных гидрологических явлений на территории региона.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с радио «Комсомольская правда» спрогнозировал ситуацию по паводкам в регионах. Он отметил, что паводковая история в целом по стране будет сохраняться до начала лета.

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