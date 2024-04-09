В ХМАО открыли 64 пункта временного размещения на случай паводка
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу.
«Для реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в паводкоопасный период спланировано привлечение более 4000 человек и более 1000 единиц техники», — сказано в сообщении.
В ведомстве также отметили, что круглосуточный мониторинг пока не выявил опасных гидрологических явлений на территории региона.
Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с радио «Комсомольская правда» спрогнозировал ситуацию по паводкам в регионах. Он отметил, что паводковая история в целом по стране будет сохраняться до начала лета.