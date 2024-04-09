В Казани на ремонт детских садов выделено 76 млн рублей
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Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».
Ремонт будет проведён в двух детских садах в Авиастроительном районе — №22 и №123 комбинированного типа, а также в детских садах в Кировском и Московском районах — №80 и Центре развития ребёнка, детском саду №387.
Остальные учреждения находятся в Советском районе города: детский сад №177 на улице Натана Рахила, №60 на улице Академика Сахарова, №8 на улице Чэчэк, а также основное здание детского сада №168 на проспекте Альберта Камалеева.
Ремонт планируют закончить к 1 декабря.