RT в Telegram
Подпишись

В Казани на ремонт детских садов выделено 76 млн рублей

Короткая ссылка
В Казани отремонтируют восемь детских садов, на это выделено 76 млн рублей.
В Казани на ремонт детских садов выделено 76 млн рублей
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».

Ремонт будет проведён в двух детских садах в Авиастроительном районе — №22 и №123 комбинированного типа, а также в детских садах в Кировском и Московском районах — №80 и Центре развития ребёнка, детском саду №387.

Остальные учреждения находятся в Советском районе города: детский сад №177 на улице Натана Рахила, №60 на улице Академика Сахарова, №8 на улице Чэчэк, а также основное здание детского сада №168 на проспекте Альберта Камалеева.

Ремонт планируют закончить к 1 декабря.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить