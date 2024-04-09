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В Хабаровском крае выделили 167 миллионов рублей на благоустройство сёл и посёлков

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На благоустройство сёл и посёлков в Хабаровском крае направлено 167 млн рублей.
В Хабаровском крае выделили 167 миллионов рублей на благоустройство сёл и посёлков
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает transsibinfo.ru.

Благоустройство проходит в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». 142,2 млн рублей будут выделены из федерального бюджета.

Деньги пойдут на исполнение 111 проектов в 35 населённых пунктах. Больше всего инициатив — 28 — в Верхебуреинском районе, в Хабаровском районе — 16, в районе имени Лазо реализуют 14 проектов.

Основные направления — создание и обустройство зон отдыха, детских и спортивных площадок, обновление и оформление фасадов домов культуры, модернизация коммунальной инфраструктуры.

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