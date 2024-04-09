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Почти половина россиян тратит более 10 тысяч рублей на допобразование детей

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Новое исследование показало, сколько россияне тратят на дополнительное образование для своих детей.
Почти половина россиян тратит более 10 тысяч рублей на допобразование детей
  • Gettyimages.ru
  • © DaniloAndjus

Так, на репетиторов и занятия сверх школьной программы 25% россиян тратят до 5 тыс. рублей в месяц, 27% — 5—10 тыс. рублей, 48% — свыше 10 тыс. рублей, пишет газета «Известия» со ссылкой на опрос, проведённый СК «Росгосстрах Жизнь» и компанией Skillfactory.

Родители также назвали самые затратные статьи расходов на детское дополнительное образование. К ним относятся уроки с репетиторами и занятия для углублённого изучения различных предметов (38%), музыкальная и художественная школы (18%), школы раннего развития и другие занятия для детей, например с логопедами и психологами (15%), а также различные курсы и кружки, например по программированию и робототехнике (11%).

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский выступил спикером на традиционном уроке «Разговоры о важном». Темой беседы стал поиск себя в современном обществе.

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