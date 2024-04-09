В Перми вынесли приговор по делу о хищении крупной суммы

В Перми осудили руководителя псевдоюристов, обманувших почти 500 человек.

Об этом сообщает Properm.ru.

По данным пресс-службы Ленинского районного суда, в 2019 году директор ООО «Визитор» и ООО «Юридический центр правовых решений» Александр Бутаев вместе с одним из московских адвокатов создал организованную преступную группу для хищения денег под предлогом оказания юридических услуг.

Следствие оценило преступный доход юридических организаций в 41 млн рублей, обмануты 479 человек.

Бутаев заключил досудебное соглашение и полностью признал вину и помогал следствию найти соучастников. Суд приговорил его к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима.