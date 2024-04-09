Более 14,4 тысяч заявлений поступило из Оренбуржья на выплаты из-за паводка
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
«От жителей уже поступило 14 451 заявление через портал госуслуг», — сказано в заявлении.
Уточняется, что на единовременную материальную помощь поступило 10 162 заявления, а на финансовую помощь при утрате имущества — 4 252.
Ранее глава Орска Василий Козупица сообщил, что выплаты по 100 тыс. рублей получат члены семей, пострадавших от паводка в городе.