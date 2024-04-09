Более 14,4 тысяч заявлений поступило из Оренбуржья на выплаты из-за паводка

Более 14,4 тыс. заявлений на выплаты в связи с паводком поступило через портал госуслуг от жителей Оренбургской области.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«От жителей уже поступило 14 451 заявление через портал госуслуг», — сказано в заявлении.

Уточняется, что на единовременную материальную помощь поступило 10 162 заявления, а на финансовую помощь при утрате имущества — 4 252.

Ранее глава Орска Василий Козупица сообщил, что выплаты по 100 тыс. рублей получат члены семей, пострадавших от паводка в городе.