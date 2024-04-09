RT в Telegram
Подпишись

Более 14,4 тысяч заявлений поступило из Оренбуржья на выплаты из-за паводка

Короткая ссылка
Более 14,4 тыс. заявлений на выплаты в связи с паводком поступило через портал госуслуг от жителей Оренбургской области.
Более 14,4 тысяч заявлений поступило из Оренбуржья на выплаты из-за паводка
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«От жителей уже поступило 14 451 заявление через портал госуслуг», — сказано в заявлении.

Уточняется, что на единовременную материальную помощь поступило 10 162 заявления, а на финансовую помощь при утрате имущества — 4 252.

Ранее глава Орска Василий Козупица сообщил, что выплаты по 100 тыс. рублей получат члены семей, пострадавших от паводка в городе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить