В Тюменской области временно закрыто движение по пяти мостам
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Об этом сообщает «Вслух.ру».
Мосты расположены в зонах ежегодного возможного подтопления.
Ограничено движение: в Аромашевском районе закрыто движение по трём мостам через реку Вагай: на 1-м км автодороги Сорочкино — Русаково, на подъезде к деревням Новоуфимская — Ольгина — Ангарка, на 5-м км автодороги Юрминка — Кармацкая; в Голышмановском городском округе — на 6-м км автодороги Королёво — Дербень; в Ялуторовском районе — мост через Тобол на 5-м км автодороги Хохлово — Криволукская.
По последним данным, в Орске затоплено 6995 жилых домов, из них эвакуировали 2493 человека.