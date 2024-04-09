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В Тюменской области временно закрыто движение по пяти мостам

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В Тюменской области временно ограничено движение по пяти мостам в трёх районах.
В Тюменской области временно закрыто движение по пяти мостам
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Вслух.ру».

Мосты расположены в зонах ежегодного возможного подтопления.

Ограничено движение: в Аромашевском районе закрыто движение по трём мостам через реку Вагай: на 1-м км автодороги Сорочкино — Русаково, на подъезде к деревням Новоуфимская — Ольгина — Ангарка, на 5-м км автодороги Юрминка — Кармацкая; в Голышмановском городском округе — на 6-м км автодороги Королёво — Дербень; в Ялуторовском районе — мост через Тобол на 5-м км автодороги Хохлово — Криволукская.

По последним данным, в Орске затоплено 6995 жилых домов, из них эвакуировали 2493 человека.

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