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В Воскресенске возбуждено дело по факту гибели при пожаре шести человек

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В Воскресенске возбуждено уголовное дело по факту гибели в результате пожара шести человек, четверо из которых дети.
В Воскресенске возбуждено дело по факту гибели при пожаре шести человек
  • РИА Новости

«9 апреля в посёлке Фосфоритном городского округа Воскресенска произошло возгорание жилого дома. В процессе локализации пожара обнаружены обгоревшие тела женщины и её мужа, а также их четырёх малолетних детей», — говорится в Telegram-канале подмосковного СК.

Как отмечается, двоим школьникам удалось спастись, они успели покинуть дом.

Причины возгорания выясняются.

Ранее в селе Железнодорожном Республики Башкортостан произошёл пожар, в результате которого погибли мать, её двухлетняя дочь, годовалый сын и дедушка.

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