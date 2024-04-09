В Воскресенске возбуждено дело по факту гибели при пожаре шести человек
- РИА Новости
«9 апреля в посёлке Фосфоритном городского округа Воскресенска произошло возгорание жилого дома. В процессе локализации пожара обнаружены обгоревшие тела женщины и её мужа, а также их четырёх малолетних детей», — говорится в Telegram-канале подмосковного СК.
Как отмечается, двоим школьникам удалось спастись, они успели покинуть дом.
Причины возгорания выясняются.
Ранее в селе Железнодорожном Республики Башкортостан произошёл пожар, в результате которого погибли мать, её двухлетняя дочь, годовалый сын и дедушка.