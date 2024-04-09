В Воскресенске возбуждено дело по факту гибели при пожаре шести человек

В Воскресенске возбуждено уголовное дело по факту гибели в результате пожара шести человек, четверо из которых дети.

«9 апреля в посёлке Фосфоритном городского округа Воскресенска произошло возгорание жилого дома. В процессе локализации пожара обнаружены обгоревшие тела женщины и её мужа, а также их четырёх малолетних детей», — говорится в Telegram-канале подмосковного СК.

Как отмечается, двоим школьникам удалось спастись, они успели покинуть дом.

Причины возгорания выясняются.

Ранее в селе Железнодорожном Республики Башкортостан произошёл пожар, в результате которого погибли мать, её двухлетняя дочь, годовалый сын и дедушка.