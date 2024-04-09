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РБК: Росавиация рекомендовала приоритетно обслуживать участников спецоперации

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Росавиация направила телеграмму в авиакомпании и операторам аэропортов с рекомендацией предоставить приоритетное обслуживание пассажирам — участникам военной операции на Украине.

Об этом пишет РБК.

По данным издания, агентство просит исключить случаи некорректного общения персонала с военнослужащими, а также осуществлять грамотное и достоверное информирование по возникающим вопросам.

Ранее кабмин поддержал запрет взыскивать выплаты за участие в СВО при процедуре банкротства.

Также российский президент Владимир Путин поручил правительству создать на портале госуслуг раздел о мерах поддержки и льготах для бойцов спецоперации.

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