РБК: Росавиация рекомендовала приоритетно обслуживать участников спецоперации
Об этом пишет РБК.
По данным издания, агентство просит исключить случаи некорректного общения персонала с военнослужащими, а также осуществлять грамотное и достоверное информирование по возникающим вопросам.
Ранее кабмин поддержал запрет взыскивать выплаты за участие в СВО при процедуре банкротства.
Также российский президент Владимир Путин поручил правительству создать на портале госуслуг раздел о мерах поддержки и льготах для бойцов спецоперации.