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Анохин назвал сроки восстановления газоснабжения после обрушения моста в Вязьме

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Газоснабжение, нарушенное обрушением моста в Вязьме Смоленской области, планируют восстановить в течение трёх суток, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Анохин назвал сроки восстановления газоснабжения после обрушения моста в Вязьме
  • РИА Новости
  • © МЧС РФ

«Сейчас оперативно отработали с «Газпромом», отрезаем, вырезаем трубу газопровода. Утром, ну или сейчас в ночь постараемся, если возможно, будем начинать делать прокол под дорогой, чтобы в течение трёх суток восстановить газоснабжение», — заявил он на видео в своём Telegram-канале.

Анохин уточнил, что работы по разбору моста в Вязьме будут вестись круглосуточно.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту обрушения моста в Вязьме Смоленской области.

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