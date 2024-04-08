Анохин назвал сроки восстановления газоснабжения после обрушения моста в Вязьме

Газоснабжение, нарушенное обрушением моста в Вязьме Смоленской области, планируют восстановить в течение трёх суток, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

«Сейчас оперативно отработали с «Газпромом», отрезаем, вырезаем трубу газопровода. Утром, ну или сейчас в ночь постараемся, если возможно, будем начинать делать прокол под дорогой, чтобы в течение трёх суток восстановить газоснабжение», — заявил он на видео в своём Telegram-канале.

Анохин уточнил, что работы по разбору моста в Вязьме будут вестись круглосуточно.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту обрушения моста в Вязьме Смоленской области.