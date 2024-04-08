В Москву эвакуируют троих пострадавших при обрушении моста в Вязьме

Медики решили эвакуировать в Москву троих пострадавших в результате обрушения моста в Вязьме Смоленской области, заявили в Минздраве России.

«Медики эвакуируют четверых пострадавших при обрушении автомобильного моста в Вяземском районе Смоленской области», — сообщили ТАСС в министерстве.

Трое пострадавших отправятся на лечение в федеральные центры Минздрава в Москву, ещё один будет направлен в Смоленскую областную клиническую больницу.

Ранее сообщалось, что шесть человек пострадали из-за обрушения путепровода в Вязьме.

Следственный комитет Смоленской области возбудил уголовное дело.