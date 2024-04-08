В Москву эвакуируют троих пострадавших при обрушении моста в Вязьме
- РИА Новости
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«Медики эвакуируют четверых пострадавших при обрушении автомобильного моста в Вяземском районе Смоленской области», — сообщили ТАСС в министерстве.
Трое пострадавших отправятся на лечение в федеральные центры Минздрава в Москву, ещё один будет направлен в Смоленскую областную клиническую больницу.
Ранее сообщалось, что шесть человек пострадали из-за обрушения путепровода в Вязьме.
Следственный комитет Смоленской области возбудил уголовное дело.