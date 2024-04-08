Вернувшийся в Орск боец СВО помогает пострадавшим от паводка

Доброволец, который вернулся в Орск со специальной военной операции, помогает пострадавшим от паводка жителям.

Владимир рассказал RT, что служил медиком в штурмовых войсках. Он помогал спасать раненых, которые первыми заходили в населённые пункты и брали позиции украинской армии. Боец приехал домой в Орск после ранения.

Сейчас он на своём автомобиле развозит жителей из зоны затопления, а также вывозит их вещи.

«Несколько раз в день вожу людей с одного конца города в другой, так как автобусы все полные и долго ждать. У меня четыре места [в авто] и багажник», — поделился Владимир.

Ранее сообщалось, что члены семей, пострадавших от паводка в Орске, получат по 100 тыс. рублей.