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В ближайшие сутки в Оренбуржье может быть подтоплено ещё около 2 тысяч домов

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Около 2 тыс. жилых домов может подтопить из-за повышения уровня воды в реках Оренбургской области.
В ближайшие сутки в Оренбуржье может быть подтоплено ещё около 2 тысяч домов
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Отмечается, что на предстоящие сутки прогнозируется повышение уровня воды в реках Урал и Самара в пределах от 5 до 40 см.

«(Это. — RT) может привести к подтоплению 2003 жилых домов, 2400 приусадебных участков в 35 населённых пунктах на территории десяти городских округов и муниципальных районов», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее вблизи посёлка Лесоторгового в Орске Оренбургской области произошёл очередной прорыв дамбы.

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