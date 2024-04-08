В ближайшие сутки в Оренбуржье может быть подтоплено ещё около 2 тысяч домов
- РИА Новости
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Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Отмечается, что на предстоящие сутки прогнозируется повышение уровня воды в реках Урал и Самара в пределах от 5 до 40 см.
«(Это. — RT) может привести к подтоплению 2003 жилых домов, 2400 приусадебных участков в 35 населённых пунктах на территории десяти городских округов и муниципальных районов», — приводит сообщение ТАСС.
Ранее вблизи посёлка Лесоторгового в Орске Оренбургской области произошёл очередной прорыв дамбы.