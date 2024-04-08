В ближайшие сутки в Оренбуржье может быть подтоплено ещё около 2 тысяч домов

Около 2 тыс. жилых домов может подтопить из-за повышения уровня воды в реках Оренбургской области.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Отмечается, что на предстоящие сутки прогнозируется повышение уровня воды в реках Урал и Самара в пределах от 5 до 40 см.

«(Это. — RT) может привести к подтоплению 2003 жилых домов, 2400 приусадебных участков в 35 населённых пунктах на территории десяти городских округов и муниципальных районов», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее вблизи посёлка Лесоторгового в Орске Оренбургской области произошёл очередной прорыв дамбы.