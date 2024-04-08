В Челябинской области рассказали о выплатах пострадавшим от паводка

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал о выплатах финансовой помощи с 8 апреля пострадавшим от паводка.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал губернатора.

«Сегодня начинаются выплаты пострадавшим жителям. На очереди восстановление дорожной и коммунальной инфраструктуры», — заявил Текслер.

Он также отметил, что проводится мониторинг ситуации на юге региона, в горнозаводской части области, где также возможен паводок.

Ранее сообщалось, что выплаты пострадавшим из-за паводка в Оренбуржье уже получили 649 человек.