В Челябинской области рассказали о выплатах пострадавшим от паводка
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал губернатора.
«Сегодня начинаются выплаты пострадавшим жителям. На очереди восстановление дорожной и коммунальной инфраструктуры», — заявил Текслер.
Он также отметил, что проводится мониторинг ситуации на юге региона, в горнозаводской части области, где также возможен паводок.
Ранее сообщалось, что выплаты пострадавшим из-за паводка в Оренбуржье уже получили 649 человек.