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В Оренбургской области система бесплатной юридической помощи переведена в режим готовности

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В Оренбургской области система бесплатной юридической помощи переведена в режим готовности, сообщает Минюст России.
В Оренбургской области система бесплатной юридической помощи переведена в режим готовности
  • Gettyimages.ru

«Начиная с 8 апреля сотрудники Государственного юридического бюро Оренбургской области оказывают бесплатную юридическую помощь всем пострадавшим от паводков», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Правовые консультации гражданам в связи с последствиями наводнения в городе Орске проходят в пунктах временного размещения. Контакт для связи: 8-908-324-35-60.

11 апреля в районном центре Илек будет работать мобильный офис «Юрмобиль».

Контакты для связи с адвокатами, оказывающих бесплатную юридическую помощь: 8-3532-48-28-34 и 8-903-366-11-77

Справочная информация по вопросам совершения нотариальных действий предоставляется по телефону 8-922-829-60-56, 8-906-842-44-57.

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