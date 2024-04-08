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Автоэксперт Кукарин назвал признаки машины, побывавшей в серьёзном ДТП

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Руководитель направления кузовного ремонта в сети Fit Service Ярослав Кукарин рассказал о признаках автомобиля, побывавшего в серьёзном ДТП.
Автоэксперт Кукарин назвал признаки машины, побывавшей в серьёзном ДТП
  • Gettyimages.ru

«Чтобы распознать автомобиль после серьёзного ДТП, надо посмотреть на ширину зазоров кузовных деталей. Если есть какие-то расхождения, то надо посмотреть на крепёжные элементы. Если что-то демонтировалось, то на болтовых соединениях сбивается краска», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, также стоит обратить внимание на способ нанесения шовного герметика.

Ещё один совет — изучить надписи на стёклах, так как на них указана дата выпуска.

Кроме того, если были проведены сварочные работы снизу автомобиля, то можно заметить окалины, замятости, то есть станет ясно, что машина восстанавливалась.

Ранее автоэксперт Булат Закиев рассказал, в каком случае машину стоит обязательно менять после ДТП и сдавать по программе трейд-ин.

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