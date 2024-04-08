МЧС: паводок подбирается к Оренбургу, вода значительно не зашла в дома

Паводок уже подбирается на территорию Оренбурга, однако пока вода незначительно зашла в дома.

Такое заявление сделал глава пресс-службы ГУ МЧС России по Оренбургской области Александр Ситников в интервью телеканалу «Россия-24».

Как передаёт ТАСС, он сообщил, что паводковая вода уже находится «где-то на пороге».

«Пока в самом Оренбурге вода значительно не зашла на территорию домов и домовладений, но тем не менее очень-очень близко подбирается вода к областному центру, уже где-то на пороге», — добавил Ситников.

Также губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что режим ЧС регионального уровня введён в Курганской области из-за паводка.