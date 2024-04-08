Суд Москвы оштрафовал Пивоварова за отсутствие маркировки иноагента
- РИА Новости
Журналист обвиняется в административном правонарушении по ч. 4 ст. 19.34 КоАП России.
Московский суд назначил ему штраф на сумму 30 тыс. рублей.
4 апреля суд в Москве оштрафовал комика Руслана Белого** за нарушение закона об иноагентах.
* Включён в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции России 03.06.2022.
** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 01.09.2023.