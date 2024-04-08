Суд Москвы оштрафовал Пивоварова за отсутствие маркировки иноагента

Пресненский суд Москвы выписал штраф журналисту Алексею Пивоварову* в связи с отсутствием маркировки иностранного агента, говорится в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

РИА Новости

Журналист обвиняется в административном правонарушении по ч. 4 ст. 19.34 КоАП России. Московский суд назначил ему штраф на сумму 30 тыс. рублей. 4 апреля суд в Москве оштрафовал комика Руслана Белого** за нарушение закона об иноагентах. * Включён в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции России 03.06.2022. ** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 01.09.2023.