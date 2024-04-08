В Челябинске 100 узников концлагерей получат единовременную выплату

В Челябинске 100 жителей из числа несовершеннолетних узников фашистских концлагерей получат единовременное социальное пособие в этому году.

Об этом главе Челябинска Наталье Котовой сообщил вице-мэр по социальному развитию Сергей Авдеев, передаёт URA.RU.

Выплата приурочена к международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, который отмечается 11 апреля.

В свою очередь, Котова дала поручение Авдееву проконтролировать ход подготовки к празднованию в городе Дня Победы.

Ранее НСН сообщала, что мэр Сергей Собянин на заседании президиума правительства Москвы утвердил выплаты ветеранам и труженикам тыла, проживающим в столице, по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.