В Челябинске 100 узников концлагерей получат единовременную выплату
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Об этом главе Челябинска Наталье Котовой сообщил вице-мэр по социальному развитию Сергей Авдеев, передаёт URA.RU.
Выплата приурочена к международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, который отмечается 11 апреля.
В свою очередь, Котова дала поручение Авдееву проконтролировать ход подготовки к празднованию в городе Дня Победы.
Ранее НСН сообщала, что мэр Сергей Собянин на заседании президиума правительства Москвы утвердил выплаты ветеранам и труженикам тыла, проживающим в столице, по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.