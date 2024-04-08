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Львова-Белова: госпитализированных после теракта пятерых детей выписали

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Пять из шести детей, которых госпитализировали после теракта в «Крокус Сити Холле», выписаны из больницы.
Львова-Белова: госпитализированных после теракта пятерых детей выписали
  • AFP
  • © Olga MALTSEVA

Об этом заявила уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

«Из шести ребят, которые были госпитализированы после теракта в «Крокус Сити Холле», пятерых уже выписали домой», — написала она в Telegram.

По её словам, в московской клинике в реанимации им. З.А. Башляевой остаётся 12-летний Дима. Его состояние тяжёлое, но динамика положительная, уточнила Львова-Белова.

Она также сообщила, что сиротами после теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье остались девять детей из шести семей.

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