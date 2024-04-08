Путин поручил подумать о проведении в регионах конкурса «А ну-ка, девушки!»

Президент Владимир Путин рекомендовал исполнительным органам во всех субъектах России проводить корпоративный конкурс «А ну-ка, девушки!», как это делает «Уралвагонзавод».

«Рекомендовать исполнительным органам субъектов Российской Федерации рассмотреть вопрос о распространении опыта акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» по проведению корпоративного конкурса «А ну-ка, девушки!», — говорится в списке поручений президента.

В феврале глава государства посетил «Уралвагонзавод». Тогда победительница заводского конкурса «А ну-ка, девушки!» Валерия Фролова предложила сделать его общероссийским.

В 1970 и 1980 годы одноимённый конкурс проводился в телепрограмме на Центральном телевидении, его участницы боролись за звание лучшей в своей профессии.