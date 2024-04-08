В поликлиники Краснодарского края поступит 1,5 тысячи единиц нового оборудования

В Краснодарском крае обновят медицинское оборудование — в поликлиники поступят 1,5 тысячи единиц новой техники.

Об этом, как сообщает АБН24, рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Новая техника поступит в рамках национального проекта «Здравоохранение». Оборудование должны были закупить только в следующем году, но поставят в этом.

В поликлиники уже завезены и введены в эксплуатацию флюорографы, наркозные и рентген-аппараты, ЭКГ и маммографы. Также будут закуплены 150 новых машин для скорой помощи.