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В поликлиники Краснодарского края поступит 1,5 тысячи единиц нового оборудования

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В Краснодарском крае обновят медицинское оборудование — в поликлиники поступят 1,5 тысячи единиц новой техники.
В поликлиники Краснодарского края поступит 1,5 тысячи единиц нового оборудования
  • Gettyimages.ru

Об этом, как сообщает АБН24, рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Новая техника поступит в рамках национального проекта «Здравоохранение». Оборудование должны были закупить только в следующем году, но поставят в этом.

В поликлиники уже завезены и введены в эксплуатацию флюорографы, наркозные и рентген-аппараты, ЭКГ и маммографы. Также будут закуплены 150 новых машин для скорой помощи.

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