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В зоопарке Челябинска умер 36-летний гималайский медведь

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В Челябинском зоопарке после выхода из спячки умер 36-летний гималайский медведь по кличке Харитон.
В зоопарке Челябинска умер 36-летний гималайский медведь
  • Gettyimages.ru

Об этом, как сообщает URA.RU, рассказали в зоопарке Челябинска.

«Настало время проститься со старожилом нашего зоопарка, гималайским медведем Харитоном. Наш старичок вышел из спячки, успел насладиться первыми весенними днями, но время взяло своё — и он уснул навсегда», — сообщили в зоопарке.

Харитон родился в Северском зоопарке в 1988 году, а в 1996 году попал в Челябинск. Он оставил потомство: пять медвежат. 

Гималайские медведи живут в дикой природе до 25 лет. Харитон умер в возрасте 36 лет.

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