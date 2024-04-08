В зоопарке Челябинска умер 36-летний гималайский медведь

В Челябинском зоопарке после выхода из спячки умер 36-летний гималайский медведь по кличке Харитон.

Об этом, как сообщает URA.RU, рассказали в зоопарке Челябинска.

«Настало время проститься со старожилом нашего зоопарка, гималайским медведем Харитоном. Наш старичок вышел из спячки, успел насладиться первыми весенними днями, но время взяло своё — и он уснул навсегда», — сообщили в зоопарке.

Харитон родился в Северском зоопарке в 1988 году, а в 1996 году попал в Челябинск. Он оставил потомство: пять медвежат.

Гималайские медведи живут в дикой природе до 25 лет. Харитон умер в возрасте 36 лет.