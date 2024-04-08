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В Челябинской области пойдёт под суд женщина, чей внук погиб при пожаре

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В Сосновский районный суд Челябинской области направлено дело в отношении местной жительницы, внук которой погиб при пожаре, оставшись без присмотра.
В Челябинской области пойдёт под суд женщина, чей внук погиб при пожаре
  • РИА Новости

Об этом, как сообщает URA.RU, рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

«Прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летней местной жительницы. Она обвиняется по ч.1 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в сообщении ведомства.

Возгорание произошло в январе в СНТ «Юбилейный». Женщина пошла в магазин, а трёхлетнего внука оставила без присмотра. Пока ее не было, в доме начался пожар, мальчик не смог выбраться и погиб. Обвиняемая полностью признала вину.

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