Завершён монтаж металлоконструкций главного пролёта пересадочного моста на станции «Текстильщики»

Между станциями «Текстильщики» Большой кольцевой и Таганско-Краснопресненской линий Московского метрополитена завершили монтаж металлоконструкций главного пролёта пешеходного моста, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Выполнены все семь этапов надвижки, общая протяжённость металлоконструкций составила 140 м», — сказал Бочкарёв.

Мостовой переход пройдёт над железной дорогой, улицей Люблинской. Он соединит вестибюли одноимённых станций.

«Сегодня на базе станций Большого кольца создаётся единая масштабная инфраструктура, которая позволит эффективно интегрировать интенсивные пассажиропотоки подземного и наземного видов транспорта», — отметил Бочкарёв.

Со своей стороны, генеральный директор «МИПСТРОЙ 1» (дочерняя строительная компания холдинга «Мосинжпроект») Константин Маслаков рассказал, что в настоящее время идёт опускание мостового сооружения в проектное положение на постоянные опоры.

«Параллельно ведём демонтаж временных опор и стапеля. Как только мост будет установлен на постоянные опоры, приступим к работам по устройству кровли, остеклению, монтажу инженерных систем и железобетонной плиты пешеходной части», — сообщил он.

По его словам, ширина пешеходной зоны моста составит более 8 м.