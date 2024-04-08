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В Удмуртии досрочно вышли на пенсию почти тысяча человек

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В 2023 году 957 жителей Удмуртии досрочно вышли на пенсию из-за длительного трудового стажа.
В Удмуртии досрочно вышли на пенсию почти тысяча человек
  • Gettyimages.ru

Об этом, как сообщает интернет-издание «Сусанин», заявили в отделении Социального фонда России по Удмуртии. 

Для того чтобы на два года раньше выйти на пенсию, мужчинам нужно проработать не менее 42 лет, а женщинам — 37 лет. 

«Хочу обратить внимание, что в продолжительный стаж не входят периоды отпуска по уходу за ребёнком, ухода за 80-летними гражданами или гражданами с инвалидностью I группы, детьми с инвалидностью, периоды получения пособия по безработице и другие «нестраховые периоды», — рассказала заместитель управляющего отделением Социального фонда России по Удмуртии Елена Никулина. 

В длительный стаж засчитываются: официальная работа, периоды временной нетрудоспособности, служба в армии по призыву и период участия в СВО в качестве добровольца или во время прохождения военной службы.

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