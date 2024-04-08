В Удмуртии досрочно вышли на пенсию почти тысяча человек

В 2023 году 957 жителей Удмуртии досрочно вышли на пенсию из-за длительного трудового стажа.

Об этом, как сообщает интернет-издание «Сусанин», заявили в отделении Социального фонда России по Удмуртии.

Для того чтобы на два года раньше выйти на пенсию, мужчинам нужно проработать не менее 42 лет, а женщинам — 37 лет.

«Хочу обратить внимание, что в продолжительный стаж не входят периоды отпуска по уходу за ребёнком, ухода за 80-летними гражданами или гражданами с инвалидностью I группы, детьми с инвалидностью, периоды получения пособия по безработице и другие «нестраховые периоды», — рассказала заместитель управляющего отделением Социального фонда России по Удмуртии Елена Никулина.

В длительный стаж засчитываются: официальная работа, периоды временной нетрудоспособности, служба в армии по призыву и период участия в СВО в качестве добровольца или во время прохождения военной службы.