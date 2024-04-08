Началась регистрация на экскурсии по предприятиям Москвы

Открылась регистрация на экскурсии для участников проекта «Открой#Моспром».

Об этом, как сообщает kp.ru, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

С 15 по 26 апреля желающих приглашают осмотреть более 25 промышленных площадок, записаться можно на сайте проекта «Открой#Моспром».

«Участники смогут узнать, как создаются самолёты Ил, как специалисты готовят спутники к запуску на космодроме Байконур и как изготавливаются шоколад и хлебобулочные изделия на одних из старейших фабрик страны», — сказал Овчинский.

Участникам проведут более 130 экскурсий и 65 мастер-классов.