В Москве объём промпроизводства вырос на 15% в январе и феврале 2024 года

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что объём промышленного производства в столице вырос на 15,6% за период с января по февраль 2024 года по сравнению с таким же периодом прошлого.

Об этом информирует НСН.

«К 2024 году количество столичных производств превысило 4,2 тыс., на них работают 725 тыс. специалистов», — отметил вице-мэр.

По его словам, рост во многом обеспечили обрабатывающие предприятия, которые нарастили выпуск продукции на 17%. А объём отгруженной продукции таких производств увеличился на более чем 21%.

Лидерами стали предприятия по производству пищевой, фармацевтической, компьютерной и бумажной продукции.

Ранее телеканал «360» сообщал, что компании из Московской области смогут представить продукцию в рамках бизнес-миссии в КНР, которая состоится в апреле.