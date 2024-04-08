В Москве объём промпроизводства вырос на 15% в январе и феврале 2024 года
Об этом информирует НСН.
«К 2024 году количество столичных производств превысило 4,2 тыс., на них работают 725 тыс. специалистов», — отметил вице-мэр.
По его словам, рост во многом обеспечили обрабатывающие предприятия, которые нарастили выпуск продукции на 17%. А объём отгруженной продукции таких производств увеличился на более чем 21%.
Лидерами стали предприятия по производству пищевой, фармацевтической, компьютерной и бумажной продукции.
Ранее телеканал «360» сообщал, что компании из Московской области смогут представить продукцию в рамках бизнес-миссии в КНР, которая состоится в апреле.