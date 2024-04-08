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В Москве отреставрировали 13 домов, связанных с авиацией

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В Москве восстановили 13 жилых домов, чья история связана с советской авиацией.
В Москве отреставрировали 13 домов, связанных с авиацией

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы и на комплекс городского хозяйства.

Одно из отремонтированных зданий в Большом Власьевском переулке, 12, примечательно тем, что в нём с 1981 по 2001 год жил советский авиаконструктор, академик Алексей Туполев.

Другой известный дом, построенный в 1978 году в стиле брутализма, находится на Беговой улице. Здесь жили сотрудники завода, выпускавшего самолёты Ил, из-за чего строение стали называть домом авиаторов.

Кроме того, работы провели в восьмиэтажном доме на Садовой-Кудринской, возведённом в 1939 году в форме буквы П. В нём жили известные лётчики Максим Чибисов, Владимир Мальков, Олег Куксин, Леонард Крузе, Иннокентий Бахтинов и др.

Ранее НСН со ссылкой на главу Департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова сообщала, что новый многоквартирный дом по программе реновации в посёлке Акулово введут до конца 2024 года.

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