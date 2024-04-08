RT в Telegram
Подпишись

Пожароопасный сезон начнётся в Пермском крае с 20 апреля

Короткая ссылка
В Пермском крае с 20 апреля начнётся пожароопасный сезон в ряде муниципалитетов.
Пожароопасный сезон начнётся в Пермском крае с 20 апреля
  • РИА Новости

Об этом, как сообщает URA.RU, говорится в приказе краевого Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.

«Открыть пожароопасный сезон 2024 года: на территории Добрянского, Закамского, Кишертского, Кудымкарского, Куединского, Кунгурского, Лысьвенского, Октябрьского лесничеств Пермского края с 20 апреля», — сказано в приказе.

В документе уточняется, что пожароопасный сезон вводится «в связи со сходом снежного покрова в южных территориях края».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить