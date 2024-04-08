Пожароопасный сезон начнётся в Пермском крае с 20 апреля

В Пермском крае с 20 апреля начнётся пожароопасный сезон в ряде муниципалитетов.

Об этом, как сообщает URA.RU, говорится в приказе краевого Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.

«Открыть пожароопасный сезон 2024 года: на территории Добрянского, Закамского, Кишертского, Кудымкарского, Куединского, Кунгурского, Лысьвенского, Октябрьского лесничеств Пермского края с 20 апреля», — сказано в приказе.

В документе уточняется, что пожароопасный сезон вводится «в связи со сходом снежного покрова в южных территориях края».