Пожароопасный сезон начнётся в Пермском крае с 20 апреля
- РИА Новости
Об этом, как сообщает URA.RU, говорится в приказе краевого Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.
«Открыть пожароопасный сезон 2024 года: на территории Добрянского, Закамского, Кишертского, Кудымкарского, Куединского, Кунгурского, Лысьвенского, Октябрьского лесничеств Пермского края с 20 апреля», — сказано в приказе.
В документе уточняется, что пожароопасный сезон вводится «в связи со сходом снежного покрова в южных территориях края».