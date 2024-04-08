Москвичам предложили поделиться идеями о поездах будущего

Столичный метрополитен и телеканал «Москва 24» запустили совместный опрос «Каким вы видите поезд будущего?».

Это сделано, чтобы узнать пожелания пассажиров и реализовать их при разработке новых моделей поездов, информирует сайт «Москва 24» и Telegram-канал столичного Дептранса.

«Каждый сможет предложить свои идеи: как ещё повысить комфорт в поездах следующих моделей и какие сервисы там нужны. Наши пассажиры — требовательные клиенты, поэтому мы предоставляем им самый высокий уровень обслуживания по поручению заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова», — прокомментировала заместитель начальника московского метро Юлия Темникова.

В свою очередь, главный редактор телеканала «Москва 24» Дмитрий Щугорев отметил, что предложения москвичей примут во внимание при моделировании обновлённого состава «Москва-2030».

Предложения будут принимать до 16 апреля.

Ранее НСН сообщала, что строительство Южной рокады в Москве завершат до конца 2024 года.